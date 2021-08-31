رسميًا .. كامافينجا ينتقل إلى ريال مدريد

ريال مدريد تحرك في الساعات الأخيرة لإنهاء التعاقد مع الفرنسي الشاب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الثلاثاء، عن التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي قبل ساعات من إغلاق السوق.

ريال كان من المتوقع أن يتعقد في اليوم الأخير من الميركاتو مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لكنه فشل، ليعزز صفوفه بكامافينجا لتدعيم خط الوسط.

الموقع الرسمي للنادي الإسباني نشر بيانًا على حسابه، للتأكيد على انتقال اللاعب لمدة ستة مواسم حتى 30 يونيو 2027.

لماذا تحرك ريال مدريد للتعاقد مع كامافينجا؟

حسب المعلومات التي نشرتها قناة "كنال +" الفرنسية، وتمكننا في "جول" من تأكيدها، فإن ريال مدريد ورين ووكلاء كامافينجا أجروا محادثات سريعة ومتقدمة للغاية لتوصل إلى اتفاق بقيمة 30 مليون يورو.

وتم التعجيل في العملية خلال الساعات الأخيرة، نظرًا لتعقيد عملية المفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن مبابي، وقرر النادي الملكي استثمار المال في تقوية الفريق.

ريال مدريد تحرك للتعاقد مع كامافينجا، والذي كان أحد أبرز أهداف النادي الملكي في السنوات الماضية، واستغلال انخفاض قيمته بشكل كبير لأن عقده ينتهي في 2022.

ما هي الضربة التي وجهها ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان؟

يبدو أن ريال مدريد قرر استخدام كامافينجا كوسيلة انتقام من باريس سان جيرمان لعدم فتح باب المفاوضات مع مبابي، حيث كان لاعب رين هدفًا رئيسيًا لإدارة النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان كان يراقب كامافينجا لفترة طويلة، وأشارت العديد من التقارير الفرنسية خلال الفترة الماضية أن نادي العاصمة قرر الانتظار لانتهاء عقد اللاعب مع رين والتعاقد معه مجانًا بنهاية الموسم.