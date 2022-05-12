رسميًا .. كاف للأهلي: نقدر المخاوف وندرس حل وسط لنهائي دوري الأبطال

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري والأهلي، للرد على طلبهم استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 على استاد القاهرة الدولي.

اعتراضات على المغرب والأهلي يتحرك دوليًا:

منذ عام 2020، يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في بلد يتم اختياره بعد تقدم الراغبين بملفات الترشح..

في 2020، استضافت القاهرة النهائي بين الأهلي والزمالك، فيما عُرف بنهائي القرن، وفي 2021، استضافته المغرب بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

لكن نسخة 2022 يحاوطها عديد المشكلات، فقد خاطب الأهلي، الاتحاد الإفريقي رسميًا، لإقامة النهائي على أرض محايدة بعيدًا عن أطراف نصف النهائي، وهو ما لم يستجب له الاتحاد القاري.

كاف أعلن رسميًا أن النهائي سيقام بالمغرب، بعدما سحبت السنغال ملفها، فلم يتبقى سوى المغرب من المرشحين، التي ينطبق عليها المعايير.

أمام هذا أعلن الأهلي بشكل رسمي، أنه سيتجه للمحكمة الرياضية الدولية، رافضًا نهائيًا أن تقام المباراة بأرض المغرب، كون الوداد المغربي أحد أطراف نصف النهائي واقترب من النهائي.

وطالبت إدارة القلعة الحمراء، اتحاد الكرة المصري بالتقدم لاستضافة النهائي القاري، وهو ما نفذته بالفعل الجبلاية، لذلك بعث كاف بخطاب لها الليلة.

ماذا جاء في خطاب كاف لاتحاد الكرة المصري والأهلي؟

الاتحاد الإفريقي أوضح في خطابه أنه لا يمكن أن يغير من قواعد البطولة طالما بدأت المنافسة بحسب لوائح الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أنه يدرس إعادة النهائي من مباراتين في النسخ المقبلة، كما كان في السابق، تجنبًا للاعتراضات على البلد المستضيف.

وأشار كاف في خطابه إلى أن مصر لم تتقدم بطلب استضافة لنهائي دوري الأبطال قبل بداية البطولة، فقط فعلت من أجل نهائي الكونفدرالية، ومع ذلك لم تستوف المعايير.

وشدد الاتحاد القاري على أنه رغم تقدير مخاوف الأهلي من إقامة النهائي بالمغرب إلا أنه لا مجال لتغيير مكان المباراة.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسالة من وزارة الشباب والرياضة المصرية بهدف طلب الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. يقدّر كاف ويتفهم الشكاوى والمخاوف التي أثارها الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، ومع ذلك، كان كاف ملزمًا بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون من مباراة واحدة بدلًا من النهائي المعتاد بنظام الذهاب والإياب. علاوة على ذلك، فإن كاف ملزم أيضًا بقواعده وقواعد الاتحاد الدولي "فيفا" التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء البطولة.

كانت المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير البلد المضيف، بعد أن طلب كاف القدم من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. مصر لم تقدم محاولة. قدمت جنوب إفريقيا ونيجيريا وثائق تعرب عن اهتمامها باستضافة نهائي دوري الأبطال، لكن لم تستوف معايير البلد المضيف، قدمت مصر عرضًا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية لكنها لم تفي بمعايير تقديم البلد المضيف.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب بعد أن سحبت السنغال عرضها.

كما ذكرنا سابقًا، هناك مناقشات جارية حاليًا داخل كاف للعودة إلى المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا، بدلًا من نهائي من مباراة واحدة.

يذكر أن الأهلي والوداد يقتربان من النهائي، إذ فاز الأول أمام وفاق سطيف برباعية نظيفة في الذهاب، وفاز الثاني أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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