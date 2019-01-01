رسميًا | كاراموه ينتقل من إنتر إلى بارما

نجم إنتر الشاب يان كاراموه ينتقل إلى بارما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي بارما رسميًا تعاقده مع نجم نادي إنتر الشاب يان كاراموه على سبيل الإعارة لمدة عام مع إلزامية الشراء.

وكان بارما قد تفاوض مع نجم إنتر الشاب في ظل سعي إدارة النيراتزوري إلى تسويق لاعبي الأكاديمية من أجل الحصول على أموال إضافية لدعم ميزانية النادي خلال الميركاتو.

وعقب أيام قليلة من المفاوضات، نجح بارما في الحصول على خدمات النجم الشاب يان كاراموه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إلزامية الشراء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وسيكون لإنتر حق الحصول على 50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا، وذلك لكي لا تتكرر حالة الندم التي حدثت بعد بيع نيكولو زانيولو إلى روما.

وستحصل إدارة إنتر على 13 مليون يورو بعد نهاية فترة الإعارة كقيمة انتقال لصاحب الـ 21 عامًا إلى بارما بشكل نهائي.

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يذكر أن كاراموه كان قد انضم إلى إنتر خلال صيف العام 2017 قادمًا من نادي كان الفرنسي مقابل حوالي 6 ونصف مليون يورو.