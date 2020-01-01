رسميًا .. كأس العرب في قطر بـ22 منتخبًا على رأسهم السعودية ومصر

22 منتخبًا في كأس العرب بقطر عام 2021

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات نهاية العام المقبل 2021، حيث سيكون على رأس المشاركين منتخبي السعودية ومصر.

وكشف إنفانتينو رئيس "فيفا" أن البطولة ستكون بمشاركة 22 منتخبًا عربيًا، حيث ستقام في قطر من الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر من العام المقبل.

وأكد رئيس الفيفا أن الـ22 دولة وافقوا على المشاركة في كأس العرب في قطر خلال العام المقبل، حيث سيقام على ملاعب كأس العالم 2022.

المزيد من الفرق

وتأتي المنتخب العربية المشاركة هي: "السعودية ومصر وتونس والإمارات والجزائر والعراق ولبنان وليبيا والكويت والأردن والمغرب وفلسطين وقطر والسودان وسوريا والكويت وجيبوتي وجزر القمر والبحرين واليمن والصومال وموريتانيا".

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ستقام البطولة على هيئة 4 مجموعات كل واحدة تضم 4 فرق، من الفرق الـ16 التي ستتأهل إلى المرحلة النهائية للبطولة التي ستقام في قطر.

وجاء إعلان إنفانتينو أثناء تواجده في ملعب لوسيل في قطر، والذي من المقرر أن يستضيف كأس العالم 2022.