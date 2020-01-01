رسميًا .. قطر تلعب ضد البرتغال بتصفيات كأس العالم 2022

الظهور لن يكون الأول لقطر في منافسة خارج الاتحاد الآسيوي

يستعد المنتخب القطري لكرة القدم، للمشاركة في تصفيات الاتحاد الأوروبي المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة على أرضها.

الاتحاد القطري كشف في بيان رسمي له، عن قيام الاتحاد الأوروبي بدعوته من أجل المشاركة في التصفيات، حيث تم قبول الدعوة بصدر رحب.

ويأتي ظهور قطر في التصفيات أيضًا، من أجل منحها المزيد من المباريات الاستعدادية قبل الحدث التاريخي الكبير.

المزيد من الفرق

وأشارت قطر إلى أنها ستشارك في المجموعة الأولى، والتي تضم أيرلندا، البرتغال، لوكسمبورج، صربيا وأذربيجان.

وجاءت الخطوة بعد مفاوضات بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، حيث لا تعتبر المرة الأولى التي تشارك فيها قطر بمنافسة خارج آسيا.

بيان صحفى حول مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. pic.twitter.com/K7uH3pdif2 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 8, 2020

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وشاركت قطر من قبل في كوبا أميركا عام 2019، وسيتم دعوتها مرة أخرى في عام 2021.

ومن المقرر عدم احتساب النقاط ضد قطر في المجموعة التي ستلعب بها، حيث سيكون اللعب أمامها بمثابة البديل للمباراة الودية للفريق الذي لديه يوم إجازة بالتصفيات.