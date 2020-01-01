رسميًا .. قطر تستضيف بطولة المنتخبات العربية بموافقة "فيفا"

الاتحاد القطري يُعلن موافقة فيفا على استضافته للبطولة العربية للمنتخبات

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي، عن استضافتهم للبطولة العربية للمنتخبات، أواخر عام 2021 المقبل، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح الاتحاد عبر بيانه، أن البطولة ستكون محطة هامة في طريق الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2022، والذي ستستضيفه قطر، مشيراً إلى أنهم يتطلعون لاستقبال جماهير ولاعبي المنتخبات العربية التي ستتواجد على ملاعب قطر 2022.

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وجاء البيان كما يلي: "أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم،عن استضافة قطر للبطولة العربية للمنتخبات في العام القادم والتي أقرها مجلس الفيفا في اجتماعه هذا اليوم".

وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتطلع إلى استقبال اللاعبين المشجعين من المنتخبات العربية المشاركة على استادات بطولة"

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات مونديال 2022، ستنطلق أحداثه في قطر في الحادي والعشرين من نوفمبر من عام 2022.