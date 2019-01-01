رسمياً | قبل مواجهة تشيلسي – فولهام يُقيل رانييري

تشيلسي يلتقي مع فولهام في ديربي لندني يعد بالإثارة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، إقالة المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري من تدريب الفريق.

وأقيل الإيطالي بسبب سوء نتائج الفريق، والتي لم تتحسن مع قدومه في منتصف الموسم وصراع الهبوط.

وتأتي إقالة رانييري قبل مواجهته تشيلسي ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تعيين النجم الإنجليزي السابق، سكوت باركر، مدرباً مؤقتًا في قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri.



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وقال رانييري عبر موقع فولهام الرسمي عن إقالته: "بالطبع أن مُحبط من النتائج، وأننا لم نبدأ البناء حول البداية الجيدة التي صاحبت تعييني، في النهاية أشكر النادي، واللاعبين والجماهير، على ما أعطوه لي من وقت في النادي".

وسبق لرانييري أن درب تشيلسي وليستر سيتي وحقق مع الأخير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-16.

⚠️ عاجل| بعد 3 أشهر فقط من التعاقد معه.. إقالة رانييري من تدريب فولهام! ⚠️ pic.twitter.com/I41WAmJhMj — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

وستكون تلك التجربة الأولى لباركر تدريبيًا أمام تشيلسي الذي سبق له ارتداء قميصه كلاعب، وكذلك لعب لأندية نيوكاسل ووست هام وتوتنهام واختتم مسيرته مع فولهام.

ويحتل فولهام المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة بفارق 10 نقاط عن مراكز الهروب من الهبوط.

ولم يحقق الفريق اللندني أي انتصار منذ شهر بالكامل، بعد الفوز على برايتون 4-2 في التاسع والعشرين من يناير الماضي.