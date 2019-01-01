النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

رسمياً | قبل مواجهة تشيلسي – فولهام يُقيل رانييري

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تشيلسي يلتقي مع فولهام في ديربي لندني يعد بالإثارة

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، إقالة المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري من تدريب الفريق.

وأقيل الإيطالي بسبب سوء نتائج الفريق، والتي لم تتحسن مع قدومه في منتصف الموسم وصراع الهبوط.

وتأتي إقالة رانييري قبل مواجهته تشيلسي ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اختيارات المحررين

وتم تعيين النجم الإنجليزي السابق، سكوت باركر، مدرباً مؤقتًا في قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

 وقال رانييري عبر موقع فولهام الرسمي عن إقالته: "بالطبع أن مُحبط من النتائج، وأننا لم نبدأ البناء حول البداية الجيدة التي صاحبت تعييني، في النهاية أشكر النادي، واللاعبين والجماهير، على ما أعطوه لي من وقت في النادي".

وسبق لرانييري أن درب تشيلسي وليستر سيتي وحقق مع الأخير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-16.

وستكون تلك التجربة الأولى لباركر تدريبيًا أمام تشيلسي الذي سبق له ارتداء قميصه كلاعب، وكذلك لعب لأندية نيوكاسل ووست هام وتوتنهام واختتم مسيرته مع فولهام.

ويحتل فولهام المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة بفارق 10 نقاط عن مراكز الهروب من الهبوط.

ولم يحقق الفريق اللندني أي انتصار منذ شهر بالكامل، بعد الفوز على برايتون 4-2 في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

إغلاق