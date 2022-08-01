رسميًا | في ضيافة قطر .. الهلال يلتقي ببطل الدوري المصري في سوبر لوسيل

المباراة ستقام بحضور 80 ألف مشجع

مهرجان هو الأول من نوعه، ستقيمه قطر على أرض أكبر استادات كأس العالم 2022، في إطار فاعلياتها قبل انطلاق الحدث العالمي، الذي سيقام لأول مرة على أرض عربية.

قطر تستضيف المونديال العالمي للمنتخبات الذي ينطلق في 21 نوفمب المقبل وينتهي في 18 من ديسمبر 2022.

كأس سوبر لوسيل:

اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022، أعلنت بشكل رسمي اليوم الإثنين، إقامة مباراة تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري لموسم 2021-2022.

المباراة من المقرر أن تقام في التاسع من سبتمبر المقبل، على استاد لوسيل، بحضور 80 ألف مشجع، حيث أكبر استادات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يقام حفل غنائي، على أرض الاستاد، عقب نهاية المباراة، بحسب ما أعلنت اللجنة.

وقال حسن الذوادي؛ الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 نوفمبر القادم، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة استادات المونديال، حيث سيشكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة. نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دوراً هاماً خلال البطولة، كما سيترك إرثاً دائماً لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام".

ومن جانبه، قال المهندس ياسر الجمال؛ المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "يعتبر استاد لوسيل عملاً هندسياً رائعاً، تم إنجازه بفضل جهود جميع فرق المشروع وتفانيهم والتزامهم، إلى جانب التعاون الكبير من جانب شركائنا في جميع أنحاء الدولة، وبفضل جهود الجميع نرى الآن هذا الصرح الرياضي المميز الذي يمثل مدعاة فخر للدولة والمنطقة بأكملها، وأود هنا أن أشكر كل من شارك في إنجاز هذا الاستاد الرائع وإعداده لاستضافة الحدث الرياضي الأهم في العالم".

من جهته قال ناصر الخاطر؛ الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: "سيمثل استاد لوسيل منصة رائعة لأهم مباراة في عالم كرة القدم نهاية هذا العام، عندما يستضيف نهائي مونديال قطر 2022 في 18 ديسمبر، وهو اللبنة الأخيرة في استعداداتنا للحدث الكبير، حيث تنتظر المشجعين تجربة رائعة لا تنسى عند وصولهم إلى قطر لحضور منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. وتشكّل إقامة هذه المباراة على أرضية استاد لوسيل فرصة مثالية لاختبار جاهزيته، والارتقاء بالخطط التشغيلية التي أعددناها للحدث المرتقب".

من هما طرفا كأس لوسيل؟

طرف المباراة الأول تحدد بالفعل، حيث توج الهلال بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أواخر يونيو الماضي، للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه.

أما الدوري المصري فمن المقرر أن ينتهي موسمه الحالي في نهاية أغسطس الجاري، إذ تتبقى له ست جولات.

ويتصدر الزمالك حاليًا جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، يليه بيراميدز بـ59 نقطة من 27 مباراة أيضًا، فيما يحل الأهلي ثالثًا بـ55 نقطة من 26 مباراة.