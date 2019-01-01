رسميًا - فيورنتينا يعلن ضم بواتينج

مهاجم ساسولو المعار إلى برشلونة كيفين برينس بواتينج إلى فيورنتينا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي فيورنتينا رسميًا التعاقد مع لاعب الوسط والمهاجم الغاني كيفين برينس بواتينج قادمًا من نادي ساسولو.

وكان بواتينج قد انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يناير الماضي ولكنه لم يقدم شيئًا يجعل الفريق الكتالوني يفعل بند أحقية الشراء.

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وقالت مصادر صحفية ألمانية إن اللاعب بات قريبًا من العودة إلى نادي أينتراخت فرانكفورت والرحيل عن الدوري الإيطالي نهائيًا.

ولكن فيورنتينا فاجأ الجميع بالتعاقد مع لاعب ساسولو في صفقة ثنائية مع بول ليرولا نجم ساسولو أيضًا والذي اهتم به فيورنتينا منذ بداية الصيف.

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وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية منذ أيام عن تفضيل فيورنتينا ضم رادجا ناينجولان، متوسط ميدان إنتر، على ضم لوكاس بيليا، لاعب ميلان.

يذكر أن فيورنتينا دخل في عصر الاستثمار ويحاول الآن التعاقد مع عدد من اللاعبين مع الحفاظ على أبرز نجومه وأبرزهم فريدريكو كييزا.