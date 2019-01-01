رسميًا.. فيورنتينا يعلن أن نجمه المطلوب من إنتر ويوفنتوس ليس للبيع

فيورنتينا يقطع الطريق على إنتر ويوفنتوس ويؤكد أن كييزا جزء من مشروعه الجديد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي فيورنتينا في بيان رسمي أن لاعبه الشاب فريدريكو كييزا مستمر مع الفريق في الموسم المقبل وأنه ليس للبيع.

وكان كييزا قد قدم موسمًا رائعًا مع أصحاب القميص البنفسجي ليصبح أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في الدوري الإيطالي.

وفي الفترة الأخيرة، بات إنتر ويوفنتوس أبرز المهتمين بالتعاقد مع فريدريدكو كييزا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ يونيو ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، أعلن نادي فيورنتينا في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين أن كييزا باقٍ في صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

وأضاف النادي في بيانه أن كييزا يعتبر أحد أهم أحجار الأساس في المشروع الجديد والمستقبلي للنادي والذي يخطط له في السنوات المقبلة.

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يذكر أن صندوق قطر قد اقترب من الاستحواذ على أسهم نادي فيورنتينا مقابل ما يقارب مليون يورو.