رسميًا | فيل جونز يجدد عقده في مانشستر يونايتد

تعرف على تفاصيل عقد جونز الجديد مع مانشستر يونايتد وفترة التمديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تجديد عقد المدافع فيل جونز حتى 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي.

جونز انضم في 2011 إلى مسرح الأحلام قادمًا من بلاكبرن روفرز.

وقال صاحب الـ 26 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد بتمديد عقدي، مانشستر يونايتد كان دائمًا جزءًا من حياتي خلال السنوات الثمانية الماضية، وأعشق كل شيء له علاقة بالنادي".

وتابع: "متحمس لمواجهة التحديات في الفترة المقبلة وأحاول أن أكون دائمًا عن حسن ظن المدرب أوليه سولشار والطاقم الفني".

من جانبه علّق سولشار على التمديد بقوله: "فيل يعرف أنّه من اللاعبين الذي نرغب في الاحتفاظ بهم. لقد حقق الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي".

فيل جونز جدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023 ✍️



(📸: @ManUtd) pic.twitter.com/OVuC2OoL3v — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وواصل: "إنّه يقترب من عامه الـ 27 أي قمة العطاء الكروي لكل لاعب وسوف نحتاج له دون شك".

ولم يلعب جونز كثيرًا خلال الموسم الجاري رفقة جوزيه مورينيو الذي اعتمد عليه في 3 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.

وفي وجود سولشار، خرج الشياطين الحمر دون استقبال أهداف في 4 مباريات بوجود جونز.