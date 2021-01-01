رسميًا .. "فيفا" يعلن إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر

بطولة جديدة تجمع العرب في قطر نهاية العام الجاري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موافقته على تنظيم بطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام نهاية العام الجاري في بطولة جديدة يتنافس عليها المنتخبات العربية.

وكان المقترح قد طرح مؤخرًا، قبل أن يناقشه المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ويعلن رسميًا عن تنظيم البطولة في العام الجاري.

وكشف الاتحاد الدولي على إقامة البطولة نهاية العام الجاري في شهر ديسمبر، بمشاركة 22 منتخبًا عربيًا، في البطولة التي ستقام في قطر.

وتعد قطر هي الدولة الأجهز في الوقت الحالي من أجل استضافة المباريات، بسبب استعدادها لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 العام المقبل.

ويشارك كلًا من مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وعمان وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت وجيبوتي وجزر القمر.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 التي ستشارك في نهائيات البطولة إلى 4 مجموعات، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وستستمر البطولة على مدار 18 يومًا في قطر في ديسمبر المقبل، من يوم 1 حتى 18 بدولة قطر، حيث ستقام 32 مباراة.