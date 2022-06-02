رسميًا .. فيروس كورونا يضرب منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

ثلاثة أيام فقط تفصل الفراعنة عن أول مباراة تحت قيادة إيهاب جلال

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر رسميًا اليوم الخميس، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين، قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق منافسات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

الفراعنة يخوضون حاليًا معسكر إعداد، يلعبون خلاله ثلاث مباريات، إذ يواجهون غينيا في الخامس من يونيو الجاري، ثم إثيوبيا في التاسع من الشهر ذاته، كلاهما ضمن التصفيات، ويختتمونه بمواجهة ودية أمام كوريا الجنوبية في يوم 14.

من المصاب بكورونا في منتخب مصر؟

الجهاز الطبي أوضح أن المسحة الطبية الخاصة بحارس المرمى محمد الشناوي، جاءت إيجابية، وتم إجراء مسحتين أخرتين له، والنتيجة استمرت إيجابية.

وأكد مسؤولو المنتخب أنه تم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس الأربعاء، ولم يشارك في تدريبات الفريق منذ عودته من المغرب.

الشناوي عاد مؤخرًا من المغرب، بعدما خاض مع الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، والذي خسره الفريق المصري بثنائية نظيفة.

ويضم معسكر منتخب مصر ثلاثة حراس آخرين هم: محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.

يذكر أن مواجهة غينيا ستكون الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني إيهاب جلال، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمقال كارلوس كيروش.

إقالة كيروش جاءت بعدما فشل في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم قطر 2022، إذ خسر أمام منتخب السنغال في ركلات الترجيح.

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