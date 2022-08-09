رسميًا .. فيرنر يعود من تشيلسي إلى فريقه السابق لايبزيج!

عودة لألمانيا بعد الفشل في إنجلترا مع البلوز

أعلن نادي لايبزيج الألماني ضم المهاجم تيمو فيرنر لصفوف الفريق من قبل تشيلسي الإنجليزي بعقد مدته 4 سنوات حتى عام 2026.

وكانت المفاوضات جارية في الساعات الأخيرة لكن النادي الألماني قد أعلن بصورة رسمية توصله لاتفاق مع البلوز بشأن كافة التفاصيل المالية.

حيث سيعود فيرنر إلى فريقه السابق بعد رحلته في الملاعب الإنجليزية بحوالي 20 مليون يورو، ليستكمل نجاحه السابق مع لايبزيج.

وكانت رحلة الشاب الألماني مع تشيلسي غير موفقة على الإطلاق، حيث حاول فيرنر التأقلم على أسلوب الدوري الإنجليزي والتكيف على طريقة لعب البلوز لكن دون جدوى.

وعلى الرغم من قدوم المدرب الألماني توماس توخيل لتولي مسؤولية الفريق ومحاولاته المكثفة لاستخدام فيرنر إلا أنه لم ينجح أيضًا.

وكانت صفقة انتقال صاحب الـ 26 عامًا إلى فريق تشيلسي في السابق قد كلفت خزائن البلوز 53 مليون يورو بعد المنافسة القوية مع ليفربول.

ولعب تيمو مع تشيلسي لمدة موسمين، حيث شارك في 89 مباراة سجل من خلالها 23 هدفًا فيما قدم 21 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحقق بعض الألقاب الهامة بالطبع في مسيرته، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

لكنه في النهاية عاد من جديد لفريق لايبزيج الذي تألق معه بشكل لافت ومبهر من في وقت سابق، قبل أن يشد الرحال صوب لندن في رحلة قصيرة لم تنجح مع تشيلسي.