رسميًا | فيدال ينضم لقائمة المصابين في برشلونة

النادي الكتالوني يعاني من كثرة الإصابات في صفوفه

أعلن نادي برشلونة غياب أرتورو فيدال، متوسط ميدان الفريق، عن مواجهة ليفانتي في الجولة 22 من الدوري الإسباني بداعي الإصابة.

فيدال كان قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال يناير الجاري لكن المفاوضات مع إنتر لم تكن مثمرة.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إنّ فيدال يعاني من إصابة بسيطة في الفخد الأيسر وموعد عودته يعتمد على سرعة تماثل جسده للشفاء.

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وذكر النادي قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة ليفانتي مساء اليوم، الأحد، والتي شهد تواجد ريكي بويج وكولادو من الفريق الرديف بجانب غياب فيدال بالطبع.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن غياب فيدال عن لقاء ليفانتي جاء لأسباب احترازية واللاعب قد يتواجد أمام أتلتيك بلباو يوم الخميس المقبل في كأس ملك إسبانيا.

كما من المتوقع أنّ يتواجد ضد ريال بيتيس في "بينتو فيامارين" في لقاء الجولة 23 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يعاني من غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.