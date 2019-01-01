رسميًا - فيتال مديرًا فنيًا لمنتخب الأردن حتى مونديال 2022

النشامى وصلوا لدور الـ16 بكأس آسيا، فأبقى اتحاد الكرة الطاقم الفني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن علي الحسين؛ رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، تجديد عقد البلجيكي فيتال بوركلمانز؛ المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون لمدة أربع سنوات مقبلة.

صاحب الـ55 عامًا تولى المسؤولية الفنية للنشامى في مايو من العام الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى كأس العالم قطر 2022.

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رئيس الاتحاد الأردني كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعطيكم العافية يا نشامى، تفاءلنا بكم، وسيبقى المدرب فيتال والطاقم الفني معنا لنهائيات كأس العالم 2022 بإذن الله!".

وقاد البلجيكي الأردن في كأس آسيا الإمارات 2019، للوصول لدور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

يعطيكم العافية يا نشامى، تفاءلنا بكم، وسيبقى المدرب فيتال والطاقم الفني معنا لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ بإذن الله!💪 pic.twitter.com/VcLQHKkSRE — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) ٢٦ يناير ٢٠١٩

النشامى حققوا المفاجأة في المباراة الأولى لهم بالبطولة بالفوز أمام إستراليا؛ بطل النسخة الماضية، بهدف وحيد، ثم الفوز أمام سوريا (2-0)، والتعادل سلبيًا أمام فلسطين دون أهداف.

وودع المنتخب الأردني البطولة القارية بالهزيمة أمام فيتنام في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.