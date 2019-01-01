رسمياً - فولهام يلحق بهيدرسفيلد ويعود سريعًا للشامبيونشيب

الفريق اللندني عاد سريعًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

عاد فولهام سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، شامبيونشيب، بخسارته في لقاء مُقدم من الجولة الـ33 برباعية مقابل هدف أمام واتفورد.

ولحق الفريق اللندني، بعد 3 أيام فقط بهيدرسفيلد، الذي يحتل قاع الترتيب برصيد 14.

حيث لن يلحق الفريقين بصاحب المركز الـ18، كارديف سيتي والذي يمتلك مباراتين أقل.

وكان فولهام قد تأهل من الشامبيونشيب بعدما فاز في مرحلة البلاي أوف على أستون فيلا.

لكن الفريق رغم التعاقدات الكبيرة، اكتفى بتحقيق 4 انتصارات فقط، و5 تعادلات، ليحقق 17 نقطة فقط.

وتولى مهمة تدريب الفريق، 3 مدربين الموسم الخالي، وهو الأكثر تغيير فنياً، فرحل الصربي سلافيا يوكانوفيتش، ومن بعد الإيطالي كلاوديو رانييري، ليتولي الإنجليزي سكوت باركر تدريب الفريق مؤقتًا لنهاية الموسم، منذ 28 فبراير.

جماهير واتفورد :"حفلة وداع فولهام👋"



إذا خسر فولهام اليوم سيهبط رسميًا إلى التشامبيونشيب. pic.twitter.com/GAaReOneZT — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

وتعد الخسارة رقم 24 لفولهام ليتساوي مع هيدرسفيلد في عدد الهزائم، لكنه الدفاع الأضعف، بتلقى 76 هدفًا الموسم الجاري.