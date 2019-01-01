النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

رسمياً - فولهام يلحق بهيدرسفيلد ويعود سريعًا للشامبيونشيب

التعليقات()
Getty Images
الفريق اللندني عاد سريعًا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

عاد فولهام سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، شامبيونشيب، بخسارته في لقاء مُقدم من الجولة الـ33 برباعية مقابل هدف أمام واتفورد.

ولحق الفريق اللندني، بعد 3 أيام فقط بهيدرسفيلد، الذي يحتل قاع الترتيب برصيد 14.

حيث لن يلحق الفريقين بصاحب المركز الـ18، كارديف سيتي والذي يمتلك مباراتين أقل.

اختيارات المحررين

وكان فولهام قد تأهل من الشامبيونشيب بعدما فاز في مرحلة البلاي أوف على أستون فيلا.

رسمياً - هيديرسفيلد يعادل الهبوط الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي

لكن الفريق رغم التعاقدات الكبيرة، اكتفى بتحقيق 4 انتصارات فقط، و5 تعادلات، ليحقق 17 نقطة فقط.

وتولى مهمة تدريب الفريق، 3 مدربين الموسم الخالي، وهو الأكثر تغيير فنياً، فرحل الصربي سلافيا يوكانوفيتش، ومن بعد الإيطالي كلاوديو رانييري، ليتولي الإنجليزي سكوت باركر تدريب الفريق مؤقتًا لنهاية الموسم، منذ 28 فبراير.

وتعد الخسارة رقم 24 لفولهام ليتساوي مع هيدرسفيلد في عدد الهزائم، لكنه الدفاع الأضعف، بتلقى 76 هدفًا الموسم الجاري.

إغلاق