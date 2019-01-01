رسمياً – فوزي البنزرتي مديراً فنياً للنجم الساحلي

المرة السادسة التي يتولى فيها فوزي البنزرتي قيادة النجم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، تولى فوزي البنزرتي مهمة قيادة الفريق فنياً، بداية من الموسم المقبل.

وعقد الطرفان اجتماعاً، أمس الخميس اتفقا فيه على كافة تفاصيل العقد، بعدما قرر البنزرتي ترك فريق الوداد المغربي.

وطلب المدير الفني التونسي من إدارة الوداد زيادة راتبه في عقده مع وداد الأمة، ولكن الإدارة لم توافق ليرحل البنزرتي.

وقاد فوزي البنزرتي الوداد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي خسره من الترجي في المباراة الشهيرة، ليقرر الاتحاد الأفريقي إعادته على ملعب محايد عقب كأس الأمم الأفريقية.

والآن حان دورنا لتحديد الأفضل في تاريخ كرة القدم 🔥



⭕️ والبداية مع أبرز لاعبي خط الوسط، من الأفضل؟ 👀



بيرلو ❤️

زيدان 🔁 pic.twitter.com/gGc7QYPXhL — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

الجدير بالذكر أن هذه ستكون الولاية السادسة للبنزرتي مع النجم، إذ سبق ودربهم في خمس مرات حقق خلالها الدوري والكأس، بالإضافة إلى بطولتي كونفدرالية.