رسميًا - فهد بن نافل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الهلال

لجنة الانتخابات تغلق أبوابها مساء الليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصل الأمير فهد بن نافل، منذ قليل، إلى مقر نادي الهلال السعودي، للتقدم رسميًا بأوراق ترشحه لرئاسة القلعة الزرقاء لمدة أربع سنوات مقبلة.

لجنة الانتخابات كانت قد فتحت أبوابها أمام راغبي الترشح أول أمس الأحد، ومن المنتظر أن تغلق أبوابها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

جوميس يكشف حقيقة العودة إلى الدوري التركي عبر بوابة فنربخشة

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يبث خلاله لحظة وصول بن نافل إلى مقر اللجنة الانتخابية، حيث يتضمن ملفه قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

🎥 تقدّم سعادة الأستاذ "فهد بن نافل" قبل قليل بملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي #الهلال في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين pic.twitter.com/5CkwNjaj0Q — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 11, 2019

ويعد الأمير بن نافل حتى الآن هو المرشح الوحيد لرئاسة الهلال إلا أنه من المنتظر أن يتقدم رجل الأعمال موسى الموسى هو الآخر أوراق ترشحه خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن الهلال كان يترأسه خلال الموسم المنقضي سامي الجابر ثم خلفه محمد بن فيصل، الذي تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم، ليتم تكليف عبد الله الجربوع بمهام الرئيس، لحين إجراء الانتخابات.