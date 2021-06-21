رسميًا | فرنسا تستبعد ديمبيلي من اليورو

لا جديد عثمان ديمبيلي يصاب من جديد

أعلن المنتخب الفرنسي رسميًا انتهاء مشوار اللاعب، عثمان ديمبيلي مع المنتخب في اليورو إثر إصابة تعرض لها في مباراته الأخيرة ضد المجر.

عانى الدولي الفرنسي، عثمان ديمبيلي على مدار أعوام من إصابات حرمته من المشاركة مع فريقة برشلونة ومرة آخرى ستحرمه الإصابات من استكمال مشواره مع المنتخب الفرنسي.

وكان من المتوقع أن يُكمل المباراة الأخيرة ضد المجر لكنه شعر بانزعاج في ركبته على إثرها أُجبر على مغادرة الملعب في الدقيقة 57 ليحل محله توماس ليمار.

ما هي مدة غياب اللاعب؟

نشر منتخب الديوك في بيان رسمي مدة غياب اللاعب ديمبيلي، في البداية أوضح أنه تم خضوع اللاعب إلى فحص يوم الأحد أمس، لمعرفة طبيعة الإصابة ثم تم تأكيد اليوم أن الإصابة غير مطمئنة.

ثم أعلن أن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة وكذلك باقي المسابقة وبذلك انتهى مشوار اللاعب رسميًا في البطولة.

كيف وصلت الأمور إلى تلك النقطة وما تفاصيل الإصابة؟

أوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه أن قرار مغادرة اللاعب البالغ من 24 عاما للمعسكر جاء بعد محادثات بين الجهاز الفني للديوك والجهاز الطبي لنادي برشلونة.

سيتعين على عثمان ديمبيلي، الذي أصيب في ركبته، أن يأخذ فترة راحة قسرية لعدة أسابيع. قد تصل فترة غياب جناح نادي برشلونة إلى ثلاثة أسابيع، بحسب معلومات من صحيفة ليكيب الفرنسية، لأنه يعاني أيضًا من إصابة عضلية مقلقة.

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