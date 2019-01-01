رسميًا - فرناندو تريساكو رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي

الإسباني المخضرم تريساكو يتولى رئاسة لجنة الحكام في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تعيين فرناندو تريساكو رئيسًا جديدًا للجنة الحكام بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى اقتراب تريساكو من تولي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه قراره، حيث جاء على النحو التالي: "أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيين فرناندو تريساكو، رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد".

وأضاف: "ويأتي قرار تعيين الإسباني فرناندو تريساكو نظير خبراته العملية السابقة ما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عامًا".

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعيّن الإسباني فرناندو تريساكو رئيسًا للجنة الحكام.. pic.twitter.com/mo1dqYXmMi — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 17, 2019

وعّدد البيان الوظائف الذي تعين بها تريساكو خلال السنوات الماضية، منها بعض المناصب في الاتحاد الدولي لكرة القدم منها مدير إدارة التحكيم من 2004 حتى 2007، ومدير عام تطوير الحكام.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتطوير لجنة الحكام في الموسم الجديد للنهوض بمستوى الكرة السعودي أكثر فأكثر بعد التطور المشهود في الموسم الماضي.