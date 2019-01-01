رسمياً - فرانكفورت يعلن شراء يوفيتش من بنفيكا

هذا الإعلان لا يعني بالضرورة استمراره مع النادي الألماني

أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من بنفيكا البرتغالي.

فرانكفورت تعاقد مع يوفيتش في صيف موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة، مع وجود شرط يتيح له التعاقد معه بشكل نهائي.

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صاحب الـ21 عاماً قدم مستويات مبهرة مع فرانكفورت هذا الموسم، ليعلن النادي الألماني عن الاحتفاظ بخدماته.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية فإن فرانكفورت دفع 7 مليون يورو فقط مقابل ضم اللاعب حتى 2023.

توقيع يوفيتش بشكل دائم لا يعني بالضرورة استمراره في ألمانيا، حيث هناك أنباء قوية عن انتقاله لنادي آخر في الصيف القادم.

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معظم المؤشرات تؤكد اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع المهاجم الشاب، في صفقة تزيد قيمتها عن 50 مليون يورو.

يذكر أن يوفيتش نجح في تسجيل 25 هدف وصنع 7 آخرين في 4 ظهور مع فريقه بجميع البطولات هذا الموسم.