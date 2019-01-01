​رسميًا - فان دايك لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي 2018-2019

فيرجل فان دايك لاعب ليفربول يحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي 2018-2019.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن حصول النجم الهولندي فيرجل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في الموسم عن الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما نشر نادي ليفربول على حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث نشر صورة للاعبه الهولندي وهو يحمل الجائزة بين ذراعيه.

"مدافعنا الصلد .. صاحب الرقم أربعة ..

شاهده يدافع .. شاهده يسجل .. شاهده يمرر الكرة..

هادئ كما نحب .. حماسي كما ترى!"



🎶🎵 pic.twitter.com/JSJGn4ysMa — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مايو ٢٠١٩

وكان فان دايك قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، ليجمع الجائزتين للموسم الثاني على التوالي في نادي ليفربول بعد محمد صلاح.

وكان فان دايك قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من فريق ساوثامتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى مدافع في العالم.

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وتغلب فان دايك في تلك الجائزة على عدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي يأتي في مقدمتهم كل من رحيم سترلينج وإيدن هازارد وزميليه محمد صلاح وساديو ماني.

جدير بالذكر أن ليفربول لديه لقاء حاسم في الدوري اليوم ضد ولفرهامبتون يتوجب عليه الفوز به مع انتظار تعثر مانشستر سيتي ليحصل على لقب البريميرليج.