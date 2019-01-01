رسميًا.. فان خال يعلن اعتزاله التدريب

بعد 3 سنوات من إقالته من مانشستر يونايتد.. فان خال يعلن اعتزاله التدريب بعد مسيرة حافلة بتدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومنتخب هولندا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن المدرب الهولندي الكبير لويس فان خال اعتزاله التدريب بشكل رسمي، وذلك بعد مسيرة حافلة بالألقاب والتتويجات والحقبات الكبرى.

وكان لويس فان خال قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد منذ سنوات، في إقالة تعد هي النقطة الأكثر سوادًا في مسيرته الناجحة بالنظر إلى التقييم الكلي.

وأعلن فان خال اليوم الإثنين رسميًا أنه سيضع خطًا لنهاية مسيرته التدريبية، كما اعتذر لكل الأندية التي تفاوضت معه مؤخرًا لتولي مسؤوليتها الموسم المقبل.

وقال فان خال: "اليوم حان وقت نهاية مسيرتي كمدرب والابتعاد عن العمل فيما يخص كرة القدم، إنه قرار أتى بعد تفكير ودراسة عميقة"

هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،

بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "زوجتي تركت عملها منذ 22 عامًا من أجل مرافقتي في رحلاتي التدريبية خارج هولندا، لقد أخبرتها أنني سأنهي عملي كمدرب في سن الخامسة والخمسين، ورغم ذلك استمريت حتى السابعة والستين، وهي لم تعترض على ذلك"

وتابع: "أعتقد أنها سعيدة الآن لأننا سنستمتع بالعيش سويًا بعيدًا عن ضغوطات كرة القدم التي تشغل كل وقت المدرب كما يعلم الجميع"

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يذكر أن لويس فان خال كان قد تولى تدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومنتخب هولندا وأخيرًا مانشستر يونايتد كأبرز محطاته التدريبية.