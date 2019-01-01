رسمياً | فالنسيا يضم هدف برشلونة جوميز

اللاعب محط صراع عديد الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن فالنسيا مساء الأحد تعاقده رسمياً مع ماكسي جوميز، مهاجم سلتا فيجو، والذي كان محط أنظار عديد الأندية، ومنها برشلونة.

وتحدثت عديد التقارير على مدار العام على اهتمام برشلونة بضم جوميز ليكون بديلاً لمواطنه الأوروجواياني لويس سواريز.

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وذكر فالنسيا في بيان رسمي انضمام جوميز بعقد حتى يونيو 2024، وشرط جزائي يبلغ 140 مليون يورو.

وأكد فالنسيا في بيان منفصل أن مهاجمه سانتي مينا ذهب في الاتجاه المقابل وانضم إلى سلتا فيجو، دون توضيح قيمة الصفقة.

وتحدثت التقارير في إسبانيا أن تكلفة صفقة جوميز في حدود 14 مليون يورو، بالإضافة لمليون ونصف إضافية كحوافز متغيرة، رغم أن الشرط الجزائي في عقده 50 مليون يورو.

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وكان اللاعب متابعاً ليس فقط من برشلونة وفالنسيا، ولكن أيضاً وست هام في البريميرليج بحسب الصحف الإسبانية والإنجليزية.

وسجل جوميز 13 هدفاً في 35 مباراة مع سلتا فيجو الموسم الماضي في الليجا.