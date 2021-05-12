رسميًا.. عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإسباني ولكن بلا فائدة لريال مدريد وبرشلونة!

نبأ سعيد وتعيس في آن واحد..

تشهد الجولتان الأخيرتان من مسابقة الدوري الإسباني عودة الجماهير مجددًا إلى المدرجات بعد طول غياب، ولكن في ملاعب معينة، وفقًا لإعلان وزارة الثقافة والرياضة بالاتفاق مع وزارة الصحة.

وتغيب الجماهير عن مدرجات كرة القدم منذ شهر مارس 2020 على إثر انتشار فيروس كورونا، ولُعب الموسم الحالي في أغلب إن لم يكن كل العالم بدون حضور جماهيري خوفًا من الوباء العالمي.

لكن بعد انتشار أنواع مختلفة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتحسن الحالة نسبيًا في بعض المناطق، آثرت السلطات الإسبانية أن تعيد الحياة لملاعب كرة القدم بإعادة الجماهير مجددًا للمدرجات.

ما هي الملاعب التي يمكن أن تستضيف الجماهير في آخر جولتين من الدوري الإسباني؟

وفقًا للإعلان الصادر عن السلطات الرياضية والصحية بإسبانيا يوم الأربعاء، فإن الجماهير ستعود فقط في المنطقة الأولى والتي تتضمن مدن فالنسيا وجزر البليار وجالسيا.

على هذا الأساس، ستتمكن فرق فالنسيا وفياريال وليفانتي وإلتشي وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني من استقبال الجماهير بملاعبهم في آخر جولتين من عمر الليجا.

الحضور الجماهيري بالطبع لن يكون بنسبة 100% كالسابق، بل حددت السلطات نسبة 30% من إجمالي سعة المدرجات، أي حوالي 5 آلاف مشجع في المباراة الواحدة، وبحد أقصى 8 آلاف مشجع.

من جهة أخرى، سيتعين على جميع المشجعين الالتزام بالبروتوكول الصحي الصارم لمواجهة الوباء، من خلال منع دخولهم بدون كمامات، مع قياس الحرارة قبل الوصول للمدرجات، إلى جانب منع الأكل والشرب في المدرجات.

هل سيستفيد ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من قرار عودة الجماهير؟

في الواقع لن يستفيد الثلاثي الذي ينافس على درع الدوري الإسباني من قرار عودة الجماهير، حيث أنهم جميعًا خارج المنطقة المصرح للجماهير بالدخول إلى ملاعبها.

أتلتيكو مدريد سيلتقي مع أوساسونا في واندا ميتروبوليتانو، ثم يختتم موسمه بمواجهة خارج الديار مع بلد الوليد.

أما برشلونة فسيلعب مع سيلتا فيجو في كامب نو ثم إيبار خارج الديار، بينما سيلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو في إقليم الباسك، ويختتم بمواجهة فياريال بألفريدو دي ستيفانو.

لذلك فيظهر أنه حتى وإذا ما التقى أحد الكبار بأحد فرق المناطق المصرح بحضور الجماهير فيها، فسيكون ذلك بملاعبهم لا ملاعب الخصوم، وبالتالي لن تتواجد الجماهير أيضًا.

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