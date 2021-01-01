رسميًا .. عمر خربين ينضم إلى نادي الوحدة الإماراتي

الوحدة الإماراتي يعلن عن ضمه للمهاجم السوري.

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي الهلال السعودي.

نادي الهلال أعلن منذ يومين عن توجيه الشكر إلى عمر خربين عن المدة التي قضاها رفقة الزعيم خلال السنوات الماضية، ليرحل عن صفوف الفريق الأزرق.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة الإماراتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن التوقيع مع عمر خربين في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

وجاء نص البيان كالآتي: "عمر خربين وحداوي في صفقة انتقال حر، تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، مع المحترف السوري عمر خربين (27 عامًا)، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف".

وتابع: "هذا وتتمنى إدارة نادي الوحدة التوفيق والنجاح للاعب، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي".

يذكر أن عمر خربين كان قد حصل على جائزتي هداف دوري أبطال آسيا، وأيضًا أفضل لاعب في قارة آسيا، ليصبح أول لاعب سوري يفوز بالجائزة الأخيرة، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.