رسميًا .. عمر جابر يمدد عقده مع بيراميدز حتى 2024

عمر جابر يقطع الطريق على الزمالك في ضمه ويجدد مع بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المصري تمديد تعاقد عمر جابر ظهير أيمن الفريق، ليقطع الطريق على الأندية التي كانت ترغب في ضمه.

وكان عمر جابر قد دخل حسابات أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة، على رأسهم الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خاصًة بسبب نقص اللاعبين في مركز الظهير الأيمن.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توقيع عمر جابر على عقده الجديد مع بيراميدز اليوم الأربعاء.

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ووقع عمر جابر مع بيراميدز عقد لمدة 4 سنوات مقبلة لينتهي في عام 2024 ليستمر عطاء اللاعب الذي انضم للفريق بداية الموسم الماضي.

وبذلك قطع بيراميدز الطريق على الزمالك في ضم عمر جابر والذي كان يرغب في ضمه لتدعيم الجبهة اليمنى وأيضًا الاستفادة من اللاعب في خط الوسط.

ويعد بيراميدز منافسًا للأهلي والزمالك فنيًا وعلى مستوى الصفقات أيضًا خلال الموسمين الماضيين، وأصبح ندًا قويًا للثنائي.