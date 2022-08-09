رسميًا .. عمر السومة إلى العربي القطري

رحيل مؤقت عن الأهلي بعد ثماني سنوات

أعلن نادي العربي القطري رسميًا اليوم الثلاثاء، تعاقده مع السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، لمدة موسم واحد.

الصفقة تمت على سبيل الإعارة، إذ أراد اللاعب الرحيل، بعدما هبط الراقي في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري درجة الأولى "دوري يلو".

وخاض العقيد مساء اليوم، أول حصة تدريبية مع زملائه بالفريق القطري، استعدادًا لمواجهة الريان، بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.

وكان العربي قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية لموسم 2022-2023، أمام قطر بثنائية نظيفة.

السومة ثامن الراحلين:

يعد المهاجم السوري هو ثامن الراحلين عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة اللاعبين في اللعب بالمستويات العليا من الدوريات.

رحل عن الأهلي حتى الآن بخلاف السومة كل من: دانكلير، إزجيان إليوسكي، عبد الله حسون، محمد مجرشي، نوح الموسى، حسين المقهوي وكارلوس إدواردو.

ماذا قدم السومة مع الأهلي؟

صاحب الـ33 عامًا انضم للأهلي في صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، ويستمر عقده حتى نهاية موسم 2023-2024.

خلال هذه السنوات، شارك السومة في 240 مباراة مع الراقي في مختلف البطولات، سجل خلالها 192 هدفًا، وصنع 30 آخرين.

وحقق المهاجم السوري أربعة ألقاب مع الأهلي؛ كأس ولي العهد، كأس الملك، كأس السوبر السعودي والدوري المحلي.