رسميًا - عمروش يرحل عن مولودية الجزائر قبل الديربي

ديربي الجزائر يقام غدًا والمولودية موقفه صعب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن عادل عمروش؛ المدير الفني لمولودية الجزائر، تقدمه باستقالته رسميًا من تدريب الفريق قبل ساعات من لقاء الديربي.

المولودية يستعد لملاقاة اتحاد العاصمة غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الجزائري.

ووفقًا لصحيفة "الهداف" الجزائرية فإن تقديم عمروش لاستقالته جاء بعد دخوله في مناوشات مع لاعبي الفريق وتطور الأمر إلى ملاسنات، مما دفعه للرحيل.

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وقرر كمال قاسي السعيد؛ المدير الرياضي للنادي، تكليف الثنائي ميخازني وسلاطني بتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ51 عامًا كان قد تولى منصبه خلال أكتوبر الماضي، وقاد المولودية خلال هذه الفترة في 11 مباراة، فاز أربع منها، وتعادل في خمس، وخسر لقاءين.

يذكر أن المولودية يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 32 نقطة، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الترتيب بـ45 نقطة.