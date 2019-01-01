دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

رسميًا - علي الحبسي ينضم لويست بروميتش ألبيون

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الحبسي يعود مرة أخرى للدوري الإنجليزي
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ويست بروميتش الإنجليزي عن تعاقده مع العماني علي الحبسي، اليوم الخميس، بعقد يمتد لموسم واحد فقط.

وكان الهلال قد رحل عن الهلال السعودي مؤخرًا بعد قضاء الموسم الماضي بصفوفه وتألق بشكل كبير، حيث أنه من أبرز حراس العرب في الوقت الحالي.

وتعاقد ويست بروميتش مع الحبسي بعد فسخ تعاقده مع الهلال، لتدعيم صفوف ويست بروميتش ألبيون في الموسم الجديد في التشامبيونشيب.

وكتب الحبسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل من الله.. العودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي وست بروميتش العريق لمدة عام قابل للتجديد".

وكان الحبسي قد تواجد لفترة في الدوري الإنجليزي مع كلًا من بولتون وويجان أتلتيك وبرايتون وريدينج، وقدم مستوى أكثر من ممتاز.

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