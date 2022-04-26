رسميًا .. على طريقة مشروبات ميسي وسواريز برشلونة يعلن تجديد أراوخو!

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن نجاحه في الوصول لاتفاق مع لاعبه الشاب رونالد أراوخو مدافع الفريق الأول.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر"، ظهر فيه الأوروجوياني وهو يشرب المتة قبل أن يقلب المشروب ويظهر مكتوب عليه 2026.

نفس ذلك المشروب اعتاد الثنائي ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي ومعه لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الحالي أن يشرباه قبل المباريات.

النادي الكتالوني نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي ليوضح فيه تفاصيل تجديد التعاقد مع اللاعب الشاب، مؤكدًا أن النادي سيقيم مؤتمرًا يوم الجمعة لكشف كل شيء.

وكتب النادي في بيانه: "برشلونة واللاعب رونالد أراوخو وصلا لاتفاق لتجديد عقده حتى يونيو 2026 وستكون قيمة الشرط الجزائي فيه مليار يورو".

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت انفراجة في المفاوضات بين برشلونة وأراوخو فيما يتعلق بتجديد عقده رفقة النادي الكتالوني بعد الكثير من القيل والقال.

جدير بالذكر أن أراوخو لعب هذا الموسم 26 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني، وسجل أربعة أهداف بالإضافة لمشاركته في 13 مباراة أخرى بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر.