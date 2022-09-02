رسميًا .. عقوبات ضخمة واستبعاد ممكن من البطولات، باريس ويوفنتوس وميلان في أزمة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضرب بقوة.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عقوباته بشكل رسمي لثمانية أندية أوروبية بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني وأكد خلالها أن أندية باريس سان جيرمان وموناكو ومارسيليا بالإضافة إلى بكشتاش التركي وميلان ويوفنتوس وإنتر وروما تم توقيع عقوبات مالية عليهم بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

العقوبات كانت في الأساس مادية ووقع أقلها على موناكو وبواقع 300 ألف يورو وأعلاها كان على باريس سان جيرمان بواقع عشرة مليون.

البيان يتحدث عن أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 والعقوبات التي تم الإعلان عنها متفق عليها بين كافة الأطراف بشرط أن تمتثل الأندية لشروط الاتحاد الأوروبي.

وتتمحور هذه الشروط حول توفيق أوضاع هذه الأندية خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالنسبة لكافة الأندية، إلا روما وإنتر اللذان طلبا عامًا إضافيًا، وإلا سيكون عليهم دفع مبلغ العقوبة كاملًا، حيث تم الإعلان عن إجمالي 172 مليون يورو بشكل إجمالي مقسمة على كافة الأندية.

ما هي المبالغ التي سيتم دفعها بالتحديد؟

ميلان سيدفع مليوني يورو من إجمالي 15 مليون يورو.

يوفنتوس سيدفع ثلاثة ونصف مليون يورو من 23 مليون يورو

إنتر سيدفع أربعة مليون يورو من أصل 26 مليون يورو

باريس سان جيرمان سيدفع 10 مليون يورو من أصل 65 مليون يورو

ما هي العقوبات الإضافية الممكنة؟

بحسب ما أكد البيان فعدم امتثال تلك الأندية لقواعد اللعب المالي النظيف يعني خوضعهم لعقوبات أكبر من مجرد دفع مبالغ مادية كبيرة.

قد تصل تلك العقوبات إلى الاستبعاد من البطولات الأوروبية وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، بالإضافة إلى تقليص القوائم الأوروبية.