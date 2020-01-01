رسميًا .. عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

عصام الحضري يقرر اعتزال كرة القدم نهائيًا.

أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر التاريخي، عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا وعدم العودة للعب مرة أخرى، مفضلًا الابتعاد حاليًا عن الملاعب الخضراء.

الحضري قال خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا يوجد شيء أستطيع أن أضيفه إلى تاريخي الكروي، ولا يوجد حارس مرمى في مصر أفضل مني".

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حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق تابع: "لم أجلس على مقاعد البدلاء طوال تاريخي، إلا عام 1998 عندما كان نادر السيد الحارس الأساسي لمنتخب مصر".

وتحدث الحضري عن مستقبله في عالم التدريب، حيث قال: "إذا تلقيت عرضًا لتدريب الزمالك سأرحب بكل تأكيد لأننا في عصر الاحتراف، وإذا عُرض عليّ تدريب حراس الزمالك والأهلي في نفس الوقت، سأختار القلعة الحمراء حتى لو العرض أقل ماديًا".

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وتابع: "محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الأفضل في مصر خلال الوقت الحالي، وأنا ضد قرار رحيل شريف إكرامي عن القلعة الحمراء حاليًا".

واختتم الحضري تصريحاته قائلًا: "أفضل 10 لاعبين لعبوا معي بمنتخب مصر هم: أحمد فتحي ووائل جمعة وهاني سعيد وسيد معوض، حسني عبد ربه ومحمد شوقي وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد صلاح".

جاء قرار اعتزال عصام الحضري، بعد مسيرة تاريخية مع منتخب مصر، توجها بالتأهل إلى كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا.