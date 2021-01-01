رسميًا .. عبدالله الحمدان هلالي لمدة 5 سنوات

صفقة قوية للهلال بضم عبدالله الحمدان

أعلن نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع عبدالله الحمدان لاعب الشباب ، في صفقة قوية للغاية من بين أنياب إدارة الليوث.

وكان عبدالله الحمدان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع الشباب منتصف الشهر الجاري، حيث حاولت إدارة خالد البلطان بشتى الطرق الحصول على توقيعه خلال الأيام الماضية.

وكشف الهلال عن تفاصيل تعاقده مع الحمدان، والذي يمتد لـ 5 سنوات مقبلة، حيث يبدأ من موسم 2021 - 2022 ، حيث وقع على العقود بحضور فهد بن نافل رئيس النادي.

الحمدان من أبرز اللاعبين المهاجمين الشباب في الوقت الحالي بالكرة السعودية، حيث ضمه الهلال ليكون مستقبلًا لهجوم الزعيم خلال السنوات المقبلة.

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وقال الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمدان هلاليًا لخمسة أعوام"، حيث أطلقوا عليه لقب الصقر.

وكان الحمدان قد أشار خلال تصريحاته في الأيام الماضية إلى أنه يمتلك عروضًا كثيرة قبل أن يحسم موقفه وينضم للهلال بعد رفض التجديد للشباب.