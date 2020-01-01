رسميًا .. عبدالكريم حسن يجدد عقده مع السد حتى 2024

السد يحصل على توقيع عبدالكريم حسن على عقد جديد

كشف نادي السد القطري، اليوم الجمعة، عن توقيع عبدالكريم حسن مدافع الفريق على عقد جديد يمتد حتى عام 2024.

ويعد عبدالكريم حسن من اللاعبين المميزين في دوري نجوم قطر، وأحد الركائز الأساسية في المنتخب القطري بشكل عام في الفترة الأخيرة.

ووقع عبدالكريم حسن على عقده الجديد مع السد القطري، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى نهاية الموسم الكروي 2023 – 2024.

المزيد من الفرق

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد عقب التجديد: " سعيد للغاية وفخور جدًا بعقدي الجديد مع الزعيم، اللعب في هذا الفريق مسؤولية كبيرة".

وأضاف حسن: " كل التحية للجمهور السداوي الذي يقف خلف الفريق دائم"، مشيرًا إلى عزمه لتقديم كل ما لديه خلال الفترة المقبلة.

وكان لاعب السد قد توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2018 بعد أداء مميز وقتها جعله الأفضل في القارة الصفراء.