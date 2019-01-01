رسميًا - عبدالإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات السعودية

عادل البطي تقدم باستقالته بشكل مفاجئ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التشكيل الجديد للجنة المسابقات، بعد استقالة عادل البطي رئيسها.

وكان البطي قد تولى رئاسة اللجنة في أكتوبر من العام الماضي، خلفًا للإنجليزي مارك كلاتنبيرج.

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المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي قرر خلال اجتماعه اليوم السبت، إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبد الإله مؤمنة، بعد الإطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق.

وبحسب عدد من التقارير الصحفية فإن البطي تقدم باستقالته بعدما قام أعضاء الاتحاد بإصدار بيان رسمي يفيد تأخير مواجهة النصر أمام أحد لمدة 24 ساعة دون علمه، وهو ما أثار غضبه.

ويأتي قرار التأجيل بسبب عدم جاهزية ملعبي فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد، لاستضافة اللقاء، بسبب عمليات الصيانة.