رسميًا - عبدالإله مؤمنة رئيسًا للأهلي السعودي بالتزكية

الأهلي ينصب رئيسًا جديدًا خلفًا للصائغ

أغلن النادي الأهلي عن تولي عبدالإله مؤمنة رئاسة النادي، اليوم السبت، بشكل رسمي عقب عدم دخول أي مرشح أخر الانتخابات ضده.

الأهلي يمر بمرحلة فاصلة في الوقت الحالي بعد رحيل أحمد الصائغ وتقديم استقالته مؤخرًا وفتح باب الترشح على رئاسة النادي.

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ولم يترشح أي منافس على رئاسة الأهلي ضد مؤمنة، ليحصل على المنصب بالتزكية للفترة المقبلة والسعى لتطوير النادي خلال المرحلة القادمة.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " زكت الجمعية العمومية للنادي #الأهلي، اليوم (السبت)، الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين".

وأضاف عبر البيان: "عُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضواً، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية".

زكت الجمعية العمومية للنادي #الأهلي، اليوم (السبت)، الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضواً، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.@amouminah1 pic.twitter.com/b6pQmAePTQ

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 8, 2020

وجاء مجلس الإدارة بشكل كامل على النحو التالي:

عبدالإله بن معتوق مؤمنة رئيسًا، ياسر بن محمد محروس نائبًا، والأعضاء الــ6 هم: عمر بن إبراهيم أبو علال وخالد بن محمد الشهري وطريف بن محمد حلواني وخالد بن تركي النهاري وياسر بن مدني علاقي وطارق بن عبدالله خليفة.