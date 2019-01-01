رسميًا .. طرابزون التركي يضم ستوريدج في صفقة انتقال حر

تمت الصفقة بنجاح

أعلن نادي طرابزون سبور، توصله إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الدولي الإنجليزي السابق دانيال ستوريدج، بموجبه وقع على عقد انتقاله لناديه التركي الجديد، بعقد مدته 3 سنوات.

وارتبط اسم مهاجم تشيلسي السابق بأكثر من نادٍ سواء داخل إنجلترا أو خارجها، قبل أن يتخذ قراره النهائي، بوضع القلم على عقد ارتباطه بطرابزون سبور، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ليفربول.

وبدأ صاحب الـ29 عامًا رحلته مع الساحرة المستديرة، عبر بوابة مانشستر سيتي، قبل أن يشق طريقه إلى تشيلسي، الذي قضى معه نحو 4 سنوات، تمكن خلالها من تسجيل 24 هدفًا من مشاركته في 96 مباراة في مختلف المسابقات.

ورغم بدايته الواعدة مع ليفربول، بتكوين شراكة مذهلة مع السفاح لويس سواريز، إلا أنه سرعان ما عاد إلى نقطة الصفر، بسلسلة من الإصابات المتكررة، التي أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب، وفي نفس الوقت أثرت كثيرًا على مستواه ولياقته البدنية.

✨10 - سيباستيان جيوفينكو

🔹 الفريق : الهلال

🌀 العُمر: 32 عامًا



💰 القيمة السوقية: 6 ملايين يورو. pic.twitter.com/aGj7ppOHRz — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 21, 2019

وغادر ستوريدج "أنفيلد روود" وفي سجله 67 هدفًا في 160 مباراة، منهم 50 على مستوى البريميرليج في الفترة بين عامي 2011 و2019، لكن الحدث الأهم بالنسبة له، يبقى في لحظة تتويجه مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.