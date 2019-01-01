رسميًا - طاقم التحكيم يوافق على خوض لقاء القمة في موعدها

الأمطار كانت تهدد انطلاق المباراة في موعدها

من الملعب - عبده الليثي وأحمد رفعت

كتبت - زهيرة عادل

أعلن طاقم التحكيم الروماني الذي سيدير لقاء القمة 117 بين الأهلي والزمالك، موافقته رسميًا على خوض المباراة في معادها المحدد مسبقًا.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحامت الشكوك خلال الساعات الماضية حول إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها، في ظل غرق الملعب بالأمطار، إلا أن مسؤولي الاستاد قاموا بشفط المباراة سريعًا.

مراقب المباراة قام بتوجيه سؤالًا إلى الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس، حول صلاحية الملعب لإقامة المباراة، وأشار الأخير بالموافقة على انطلاقها في موعدها بعد معاينة الأرضية.

الجهاز الطبي لم يحسم بعد موقف محمود علاء من القمة

ويتكون طاقم التحكيم من كوفاكس حكمًا للساحة، ميهاي أوفيديو أرتن مساعد أول، فازن فلورن كارينسكو مساعد ثان، وأونت ماريوس إفران حكم رابع.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة، وخمسة تعادلات وهزيمة وحيدة.