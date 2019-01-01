رسميًا - ضم ناصر منسي ومحمد صادق لقائمة منتخب مصر الأوليمبي

منتخب مصر الأوليمبي يستعد لمواجهة مالي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، عن الثنائي البديل لطاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، بعد استبعادهم من معسكر الفراعنة اليوم الخميس.

وكان غريب قد استبعد الثنائي بسبب الإصابة التي هاجمته مؤخرًا خلال المعسكر التحضيري لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي ستقام في مصر بداية من غدًا الجمعة.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على استبدال منتخب مصر الأوليمبي الثنائي، حسب اللوائح الخاصة به، بسبب أن الإصابة كانت قبل بدء مباريات البطولة.

وضم غريب الثنائي محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش، من أجل استكمال قائمة منتخب مصر استعدادًا لانطلاق مشواره في البطولة غدًا أمام مالي.

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وتضم مجموعة مصر "الأولي" في البطولة كلًا من منتخبات غانا ومالي والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب إفريقيا.

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