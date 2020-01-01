رسميًا - صوماليا يرحل عن الشباب السعودي

الشباب يكشف عن رحيل صوماليا

أعلن نادي الشباب السعودي فك الارتباط مع البرازيلي ويجريتون صوماليا، بالتراضي بين الطرفين أمس الخميس في بيان رسمي أصدره النادي.

ويسعى الشباب لتدعيم خطوطه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بلاعب أجنبي من أجل التواجد في مراكز المقدمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الشباب بيان رسمي عبر موقعه الرسمي والحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه رحيل اللاعب عن الفريق.

وقال البيان: "وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي (صوماليا) كما قدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها في صفوف الفريق".

تقارير أشارت خلال الفترة الأخيرة لرغبة الشباب في ضم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويحتل الشباب المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 18 نقطة بعد 13 جولة.