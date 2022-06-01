رسمياً .. صندوق "ريدبيرد" الأمريكي يستحوذ على ميلان

أصبحت شركة ريدبيرد الأمريكية المالك الجديد لنادي ميلان الإيطالي، بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ التي قدرت بنحو 1.2 مليار يورو.

أعلن ميلان صباح اليوم الأربعاء رسمياً عن إتمام عملية بيع النادي إلى صندوق "ريدبيرد" الأمريكي، مقابل 1.2 مليار يورو.

وجاء في بيان النادي الرسمي: "أعلنت شركات ريد بيرد كابيتال و مستشارو إليوت اليوم عن إبرام اتفاقية نهائية مع ريدبيرد للاستحواذ على نادي ميلان المُتوج حديثًا بطلاً للدوري الإيطالي، وسيتم الانتقال إلى ملكية جديدة خلال الصيف، مع إتمام متوقع في موعد أقصاه سبتمبر 2022".

وتابع: "الصفقة التي قدرت قيمة النادي عند 1.2 مليار يورو، ستشهد احتفاظ إليوت بمصالح مالية أقل في النادي ومقاعد في مجلس الإدارة مما يعزز الشراكة بين ريد بيرد وإليوت التي ستواصل تعزيز التقدم المحرز على مدار الأربعة أعوام الماضية".

وأضاف: "تتمثل أولوية ريدبيرد في العمل مع حامل لقب الدوري الإيطالي وإدارة النادي لمواصلة رحلة ميلان إلى قمة كرة القدم العالمية".

وأتم: "مع مزيج من فريق ناجح على أرض لبملعب وخبرة تطوير لاعبين ميلانو ومكتسباتهم، وعملية تجارية عالمية المستوى، وتجربة ريدبيرد في تشغيل وبناء الأعمال الرياضية العالمية، سنضمن أن الفصل التالي في تاريخ ميلان الحافل سوف يأخذ الروسونيري إلى مستويات أعلى".

مؤسس صندوق ريدبيرد يُعلق على الاستحواذ على ميلان

علق جيري كاردينال قائلاَ: "يشرفنا أن نكون جزءاً من تاريخ ميلان اللامع، نحن متحمسون للعب دور في الفترة القادمة للنادي الذي يستعيد مكانه الصحيح على قمة الكرة الإيطالية والأوروبية والعالمية".

وتابع: "أود أن أشكر جوردون سينجر وفريق إليوت على العمل الهائل الذي قاموا به على مدى السنوات الأربع الماضية في إعادة بناء ميلان وإعادته إلى مكانه الصحيح في قمة الدوري، نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد مع النادي".

جوردون سينجر يوجه رسالة عقب انتقال ملكية ميلان

قال سينجر الشريك الإداري في إليوت: "عندما استحوذت إليوت على ميلان في 2018 ورثنا نادياً له تاريخ هائل ولكن مع مشاكل مالية خطيرة وأداء رياضي متواضع، كانت خطتنا بسيطة وهي خلق الاستقرار المالي وإعادة ميلان إلى المكان الذي ينتمي إليه في كرة القدم الأوروبية".

واختتم حديثه قائلاً: "اليوم، أعتقد أننا حققنا كلا الأمرين وبينما نقوم بهذا الانتقال الرائع لفصل جديد في رحلة ميلان، أود أن أعبر عن شعورنا بالتواضع والفخر وقبل كل شئ الامتنان لتجاربنا مع كل فرد من عائلة ميلان، لم نكن لنفعل أي شئ من هذا بدونكم".

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