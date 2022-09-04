رسميًا | صفقة جديدة .. لاعب الهلال السابق أولى خطوات التصحيح في الأهلي

سادس صفقات الراقي الصيفية

أبرم مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي المكلف برئاسة وليد معاذ أولى الصفقات منذ تعيينه، في الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع لاعب الهلال السابق.

ما هي صفقات الأهلي الصيفية؟

الراقي الذي ينافس في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه بالموسم الجاري أبرم خمس صفقات صيفية قبل صفقة اليوم، لكنها قوبلت بالهجوم من قبل الجماهير..

Shahid

الصفقات الخمس أبرمها المجلس المستقيل برئاسة ماجد النفيعي، إذ تعاقد مع إبراهيم الزبيدي، يوسف العبدلي، رينان ريبيرو، ليساندرو الزوجاراي ولويس جرابان.

جميع الصفقات قوبلت بالنقد، خاصة العبدلي، كونه سجل خمسة أهداف في آخر ثلاثة مواسم له، رغم أنه يلعب في مركز المهاجم الصريح.

ما هي صفقة الأهلي السادسة والجديدة؟

المجلس الجديد برئاسة وليد معاذ، نجح في التعاقد مع نايف كريري؛ ظهير أيمن الوحدة السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

كريري كان من ناشئي الهلال، لكنه رحل عنه في 2019 متجهًا للفيحاء، ومنه لأحد، وأخيرًا استقر به الحال في 2020 في الوحدة.

يذكر أن معاناة الأهلي مستمرة في دوري يلو، إذ تعادل في أول مباراة له أمام القيصومة 1-1، ثم خسر أمام الأخدود 2-0.

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