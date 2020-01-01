رسميًا .. شيكابالا يجدد عقده مع نادي الزمالك

شيكابالا وقع العقد الجديد على بياض

أعلنت قناة نادي الزمالك الرسمية، اليوم الأربعاء، عن توقيع محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض، على عقود جديدة للبقاء داخل القلعة البيضاء لفترة مقبلة والدفاع عن ألونه.

الزمالك يسعى في الوقت الحالي لتأمين لاعبيه من العروض المقدمة لهم خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت قناة الزمالك على وجود عروض عربية لضم شيكابالا.

وأعلن خالد الغندور الإعلامي في القناة الرسمية لقناة الزمالك، عن توقيع اللاعب على بياض، من أجل الاستمرار بالقميص الأبيض.

المزيد من الفرق

ويعلم الجميع ارتباط شيكابالا بالجماهير البيضاء، وأكد في أكثر من مناسبة سابقة، استمراره داخل الفريق الأبيض من أجل إسعاد عشاق الفريق.

الزمالك يسعى في الوقت الحالي، الوصول لاتفاق مع التونسي فرجاني ساسي من أجل تمديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري.

ساسي حصل على مستحقاته المتأخرة كاملة، اليوم الأربعاء، وهي ما تقرب من 600 ألف يورو، وهو كان شرط اللاعب للموافقة على التجديد.