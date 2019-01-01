رسميًا | شركة تتطوع - حل أزمة اتحاد الجزائر في دوري الأبطال

الحرمان عامين من البطولات الأفريقية كان في انتظار الفريق الجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري حدوث انفراجة في الأزمة التي كانت تهدد مشواره بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تطوعت شركة في تحمل سفر الفريق إلى النيجر.

الفريق الجزائري يلاقي سونيديب النيجيري في العاشر من الشهر الجاري، بالنيجر ضمن ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

اتحاد العاصمة كان قد سيضطر للانسحاب من البطولة، إثر تجميد حسابه البنكي، مما يحول بين الإدرة ودفع تكاليف السفر.

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وتأتي الانفراجة بعدما أعلن مجمع "الحياة بتروليوم" تكفله بمصاريف سفر الفريق إلى النيجر، حيث أصدر النادي بيانًا رسميًا جاء فيه: "‎تتشرف إدارة إتحاد العاصمة بإعلان تكفل مجمع الحياة بتروليوم بتنقل بعثة الفريق لعاصمة النيجر نياماي، للعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال أفريقيا.

"الحياة بتروليوم هو المجمع الذي يريد الإستثمار في النادي و شراء أسهم شركة ETRHB، رغم أنه لم يتم التوقيع بعد على أي شيء، الحياة بتروليوم و عن طريق مستشارها العام السيد م. وهاب رحمانية تواصل مع إدارة الاتحاد لحل كل أمور السفر".

وأضاف: "نريد التنويه أن اتحاد العاصمة كان سينسحب من المنافسة بسبب تجميد الحساب البنكي للفريق، وعدم قدرة الإدارة على دفع تكاليف السفر، كما أن السلطات كانوا قد وعدوا قبل أيام بالتكفل بهذه السفرية و لكن و للأسف لم يحافظوا على التزماتهم".

واختتم البيان: "إدارة إتحاد العاصمة تشكر مجمع الحياة بتروليوم على هذه المبادرة التي تسمح لفريق الإتحاد تجنب الانسحاب من منافسة رابطة أبطال أفريقيا".

يذكر أن انسحاب الفريق الجزائري من المباراة، كان سيكلفه عقوبة مالية من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف"، بجانب الحرمان من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عامين.