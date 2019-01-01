رسميًا - شتوتجارت يعلن تولي ميسلينتات لمنصب المدير الرياضي

نادي شتوتجارت الألماني يعلن بشكل رسمي عن تولي سفين ميسلينتات لمنصب المدير الرياضي للفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي شتوتجارت الألماني بشكل رسمي عن تولي سفين ميسلينتات منصب المدير الرياضي للفريق خلفًا لتوماس هيتزلسبرجر المدير الرياضي السابق.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن مسيلينتات المدير الرياضي السابق لكل من أرسنال وبروسيا دورتموند سيتولى مهام منصبة الجديد فورًا.



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وكان المدير الفني للفريق ماركوس فاينتسيرل قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة أن الإدارة تبحث عن مدير رياضي جديد للفريق خلال الفترة القادمة.

وأعرب المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي للفريق عن سعادته بتلك الخطوة مشيدًا بخبرات ميسلينتات الكبيرة والواسعة وبما قدمه لكل من أرسنال وبروسيا دورتموند من قبل.

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وقال ماركوس: "هو لديه سمعة طيبة خلال مسيرته الكروية، كما أنه لديه المعرفة وشبكة معارف جيدة، وجوده معنا سيفيدنا بشكل كبير، أنا سعيد بتلك الخطوة للغاية".

جدير بالذكر أن شتوتجارت يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، وهو من مراكز الهبوط.