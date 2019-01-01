رسميًا .. شتوتجارت يخطف مهاجم باريس سان جيرمان مجانًا

صفقة مجانية لا تُقدر بثمن بالنسبة لممثل البوندسليجا

أعلن نادي شتوتجارت عبر موقعه الرسمي وكل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ضم أحد مواهب باريس سان جيرمان بموجب قانون بوسمان، بعد انتهاء عقد اليافع مع أصحاب "حديقة الأمراء".

وقدم النادي الألماني مهاجمه الجديد تانجوي كوليبالي بشكل رسمي، وذلك ببيان عبر صفحاته في "السوشال ميديا"، مرفقًا بصورة صاحب الـ18 عامًا بقميص ناديه الجديد، لتأكيد إتمام الصفقة.

ويُعتبر كوليبالي من أبناء أكاديمية العملاق الفرنسي، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن المهاجم على طريقة ليو ميسي ومحمد صلاح، للاستفادة من انطلاقاته السريعة وتصويباته القوية بالقدم اليسرى.

هل هناك لاعب في تاريخ كرة القدم جمع بين هذه الصفات الثلاث؟ 🤔 pic.twitter.com/e3aO21CgY0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وبحسب ما أعلنه النادي الألماني، فقد وضع الشاب الأسمر على عقد ارتباطه بملعب "مرسيدس بنز آرينا" حتى منتصف عام 2023، وذلك بطبيعة الحال في صفقة مجانية، بعد إصرار اللاعب على مغادرة عاصمة الضوء.

وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية، قال المدير الرياضي لشتوتجارت ميسلينتات "تانجوي شاب موهوب من الناحية الفنية وسريع للغاية، هو لاعب متعدد الاستخدام يُجيد اللعب على الأجنحة وكذلك في مركز الهجوم"، أما اللاعب فقال "أريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".