رسمياً - شالكه يقيل مدربه عقب سباعية مانشستر سيتي

نتائج سلبية أطاحت بالرجل الذي حقق وصافة الدوري الموسم الماضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن شالكه الألماني عن إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو، عقب سلسلة من النتائج المخيبة انتهت بوداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

وقال يوكن شنايدر مدير النادي الرياضي:"لقد اتخذنا قراراً لا يمكن وصفه بالسهل، لأن دومينيكو تيديسكو يتمتع بتقدير كبير في شالكه على مر الموسم الماضي".

وأضاف:"لقد نجح في خلق تطوير رياضي إيجابي للغاية، أدى إلى احتلالنا للمركز الثاني".

وسيحل هوب ستيفينز بدلاً من تيديسكو كمدرب مؤقت في مباراة لايبزيج المقبلة، حيث سيكون مايك بوسكينز مساعداً له.

وكان شالكه قد حقق نجاحاً كبيراً مع مدربه المُقال في الموسم الماضي، ولكن الأمور تبدلت في الموسم الحالي حيث بات يصارع على الهبوط ويحتل المركز الرابع عشر بعد 26 أسبوعاً من عمر البوندسليجا.

يذكر أن الفريق قد خسر آخر 5 مباريات رسمية له، حيث تلقت شباكه 21 هدفاً، آخرها سباعية مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.