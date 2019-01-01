رسميًا - سييرا يوقع عقود تدريب اتحاد جدة

التشيلي يقود العميد في ديربي جدة في أول مباراة رسمية له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي قيام التشيلي لويس سييرا بالتوقيع رسميًا على عقود توليه المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وقام التشيلي بتوقيع العقود في حضور نائب رئيس النادي حمد الصنيع، وعضو مجلس الإدارة أحمد الكعكي.

سييرا وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم الثلاثاء، قادمًا من دبي بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

مليون دولار من إدارة الاتحاد للتشيلي سييرا حتى نهاية الموسم

ويتولى المدرب التشيلي المسؤولية الفنية للعميد خلفًا للكراوتي بيليتش، الذي قرر مجلس الإدارة إقالته إثر تراجع نتائج الفريق.

ومن المقرر أن يقود سييرا الاتحاد في أول مباراة له بالأول من مارس المقبل أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن سييرا قاد العميد في صيف 2016 وحتى نهاية موسم 2017-2018، وخلال 63 مباراة، حقق معه النمور الفوز في 34 لقاء و13 تعادلات و16 هزيمة.

وحقق معه لقبي كأس ولي العهد عام 2017 وكأس الملك عام 2018، رحل بعدها بنهاية الموسم الماضي، ليتولى المسؤولية الفنية لشباب أهلي دبي الإماراتي، الذي أقاله منتصف الموسم الجاري، لسوء النتائج.